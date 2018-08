Iva Janžurová si sežene zbraň a v černé komedii je z ní Teroristka

Hrdinka o sobě tvrdí, že už si nechce „připadat jako kráva“, takže se za cenu vlastní oběti pokusí pomoci jiným. Ovšem zjistí, že je vražda složitá nejen morálně, nýbrž i prakticky. „Protože se hrubost a arogance přelévá do nálady společnosti, zkusil jsem domyslet ad absurdum, co by se stalo, kdyby někdo sebeobranu dotáhl do konce i za cenu případného sebezničení,” líčí Bajgar.

S Janžurovou spolupracoval již ve svém předchozím snímku Teorie tygra, kde ztvárnila babičku. „Její role tam byla menší, ale velmi důležitá, celé komando šéfovala a bez jejího charismatu by to nefungovalo,“ vzpomíná.

„Samozřejmě jsem věděl, že je dobrá herečka, ale teprve tehdy mi došlo, jak moc je dobrá,“ vysvětlil Bajgar, proč psal Teroristku přímo pro Ivu Janžurovou.

Směs tragického zážitku a komiky, kdy jako důchodkyně shání pistole, popsala Janžurová slovy: „Je jako sestra Kristy z filmu Karla Kachyni Kočár do Vídně. Už to samo o sobě bylo fascinující, i když ten výraz je na mě až moc exaltovaný. Řekla bych, že pro herečku je taková role dost dobrá nabídka.”

Točí se v okolí Prahy a řeky Berounky, v dalších rolích se představí Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková a Kristina Svarinská, hlavního protihráče Janžurové vytvoří Martin Hofmann. Film s úsměvným sloganem „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi“ půjde do kin v dubnu 2019.

