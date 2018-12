Kino pro „normální lidi“. Blíží se Teroristka s Janžurovou i Aristokratka

Chybí divácky vstřícný, ale přitom kvalitní a nepodbízivý hlavní proud. Tak popsali koproducenti ze společnosti innogy důvod, proč pro příští rok vedle ambiciózního projektu Václava Marhoula Nabarvené ptáče podpořili také dva jeho žánrové protipóly, komedie Teroristka a Poslední aristokratka.

Blíže do kin má Teroristka, jejíž režisér Radek Bajgar už dokončuje hrubý střih; premiéru ohlašuje na 4. dubna 2019. „Příběh odráží atmosféru doby, kdy si naštvaní lidé řeknou – Tak a dost! Ovšem protože ve jménu spravedlnosti vezme do ruky zbraň veleslušná starší dáma, učitelka na penzi, dostaví se komické okamžiky. Ukáže se totiž, že z čistě praktického hlediska není zabíjení zas tak snadné,“ shrnuje zápletku stvořenou pro Ivu Janžurovou.



„Já jsem se ve skutečnosti nikdy nepokoušela někoho zabít, takže z mého laického počínání nakonec může opravdu vzniknout legrace, ale tvrdit to nemůžu. Já si totiž zakazuji volat do střižny, abych z režisérova tónu odhadovala, jak to vypadá, a nedívám se ani na kontrolní záběry během natáčení. Okamžitě totiž vidím své chyby a deprimuje mě to,“ přiznala Janžurová, která si zahrála již v Bajgarově předchozím snímku Teorie tygra.

Zámek v troskách

Předloni na něj přišlo bezmála čtyři sta tisíc diváků, často lidí, kteří si už odvykli chodit do kina, a na podobné publikum se nyní zaměřuje také Teroristka. „Dneska osm z deseti filmů, které se promítají, tvoří zábava určená pro děti a pro teenagery. My se pokusíme oslovit ten zbytek, tedy normální lidi, kteří se v současné nabídce kin ztrácejí a propadají pocitu, že nemají nač jít. Nechci točit ani čistě artovou, ani prvoplánově hloupou podívanou,“ shrnuje Bajgar svou strategii.

Podobný typ zážitku by měla od 24. října 2019 přinést do kin Poslední aristokratka. Na motivy knižních bestsellerů Evžena Bočka Poslední aristokratka a Aristokratka ve varu, kterých se prodalo dvě stě tisíc výtisků, ji točí režisér Jiří Vejdělek, jehož předešlá Tátova volha se rovněž vyhoupla ke třem stům tisíc diváků; se Ženami v pokušení překonal dokonce milionovou návštěvnost.

Do hlavních rolí své novinky obsadil Hynka Čermáka a Tatianu Vilhelmovou; představují potomka českého šlechtického rodu a jeho ženu, kteří se v 90. letech vracejí z New Yorku do vlasti předků, aby převzali rodové sídlo Kostka.

Jejich idealizované představy o zámku i zemi, kde nikdy nebyli, však narazí. Bezstarostný život na aristokratickém sídle se nekoná, majetek navrácený v polistopadové restituci je v troskách, nicméně hrdinové čelí realitě smíchem. „Po dlouhé době se v Česku objevil vtipný humoristický román, který mi dal šanci, abych se pustil znovu do nejnáročnějšího královského žánru – do komedie,“ říká Vejdělek.

Za čtrnáct let, kdy Innogy český film podporuje, už přispěla na výrobu sedmdesáti filmů. Když se připočte pomoc festivalům, výročním cenám či scenáristické Filmové nadaci, souhrnná částka dosáhla tří set milionů korun. Jen pro příští rok se o případnou koprodukci Innogy ucházelo šestnáct žadatelů. Z projektů podpořených v minulosti se nyní promítají duchařská krimikomedie Ten, kdo tě miloval či pohádka Čertí brko.