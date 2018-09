Do Teorie velkého třesku se vrátí Keith Carradine coby otec Penny

„Je to pravda, Wyatt se vrací zpátky, i když jenom na okamžik,“ potvrdil Carradine pro TVLine. „Teorie velkého třesku hluboce změnila životy všech herců, kteří v ní účinkují, přesto jsou pořád skvělí,“ dodal s tím, že seriál nadále vykazuje „smysl pro rodinu“.

Keith Carradine se v kronice soužití teoretických fyziků a jejich prakticky založených partnerek objevil poprvé ve čtvrté řadě, kdy jeho dcera požádala souseda Leonarda, aby při tatínkově návštěvě předstíral, že je její důvěrný přítel.

Zatím naposled pak Carradine hrál v desáté řadě, v opakované svatební epizodě Penny a Leonarda.

Úvodní díl ze závěrečných čtyřiadvaceti slibuje fanouškům seriálu, že „Sheldon s Amy tráví líbánky v New Yorku, zatímco Leonard s Penny zjistí, že se začínají nebezpečně podobat Amyiným rodičům“. A jejich indický kamarád po napadení slavného astrofyzika svede válku na Twitteru.

Carradine se proslavil zejména ve westernech, nyní točí také seriály jako Dexter, Myšlenky zločince, Fargo nebo Madam Secretary. Letos dokončil projekt Old Man and the Gun, poslední film s hereckou účastí Roberta Redforda.