VIDEO: Svatby jsou šílené, bručí si otrávení Reeves a Ryderová

„Tenhle víkend je potřeba hlavně přežít, co nejdřív zmizet a nikoho z těch usměvavých svatebních troubů už nikdy nevidět.“ To je věta, která by se dala považovat za podtitul romantické komedie Ten pravý, ta pravá?, která vstoupí do našich kin 30. srpna.

Keanu Reeves a Winona Ryderová se v ní představí jako pár věčně nabručených samotářů, kteří se náhodou potkají na letišti míříce na stejnou svatbu. A protože jsou tam jediní single, musí si sednout vedle sebe a společně sdílet nenávist k veselkám. Film podle vlastního scénáře natočil Victor Levin, který se proslavil svým debutem Od pěti do sedmi.