Letos bez Hry o trůny. Televizní ceny Emmy hledají jiné vítěze

Seriál Hra o trůny má letos smůlu, ale o šanci se připravil sám. Zpozdil výrobu nové řady i její nasazení, premiéra se konala teprve v červenci, takže sedmá série Hry o trůny nevyhověla pravidlům, podle nichž se do soutěže zařazují díla vysílaná v pevném časovém období, v daném ročníku od 1. června 2016 do 31. května 2017.

Je to zkrátka tradice a na tradici se nesahá, zvláště ne ve Spojených státech. První cena Emmy byla udělena již v roce 1949, od té doby se tamní televizní klání rozrostlo na několik samostatných ceremoniálů, od cen regionálních přes mezinárodní a kreativní až k pořadům denního vysílání.

Nicméně vrchol sezony přestavují vždy takzvané Primetime Emmys – trofeje pro herce, režiséry, scenáristy a pořady z hlavního večerního času. Jenom hlavních kategorií mají na programu osmadvacet a není divu, když se vezme v úvahu třeba členění hereckých výkonů: muž a žena, v dramatu a komedii, v hlavní, vedlejší i hostující roli.

Letošní finále zahrnuje 43 nováčků, kteří se nominace dočkali poprvé. Nejvíce šancí, shodně po dvaadvaceti, pak mají dva pořady: loňský sci-fi seriál Westworld, jehož děj se odehrává ve westernovém zábavním parku, a noční komediální show Saturday Night Live, kterou vysílá stanice NBC už od roku 1975.

Právě Westworld, za který má hereckou nominaci i Sir Anthony Hopkins, náleží k favoritům fanoušků, nicméně v boji o nejlepší dramatický seriál roku potká šest silných soupeřů. Patří k nim právnická krimi Volejte Saulovi s hlavní postavou odvozenou z Perníkového táty, panovnická sága Alžběty II. nazvaná Koruna, Příběh služebnice líčící svět budoucnosti se zotročenými ženami, politická satira Dům z karet, za niž získal opět hereckou nominaci (nejen) Kevin Spacey, hororová fantasy Stranger Things a rodinná kronika This Is Us.

Mezi komediálními seriály se za hlavního kandidáta na Emmy považuje Atlanta, zasazená do prostředí černošské rapové scény. Ovšem na rasové tematice stojí rovněž Black-ish, jehož „bílou“ variantu zase představuje Taková moderní rodinka. Politickou látku zastupuje Viceprezidentka, počítačovou komunitu Silicon Valley, hereckou one man show přináší Master of None a sestavu nominovaných završuje Unbreakable Kimmy Schmidt, jehož hrdinka si chce po letech věznění užívat života.

Do sledovaných kategorií spadají též samostatné televizní filmy, kde se do nominované pětky dostaly nový příspěvek cyklu Černé zrcadlo nazvaný San Junipero i Sherlock s epizodou Skomírající detektiv. Titul Nesmrtelný život Henrietty Lacksové vypráví o černošské dárkyni buněk, další film líčí osud Dolly Partonové a její rodiny, nejvíce se však sází na Čaroděje ze země lží, což je příběh strůjce pyramidové hry, kterého ztvárnil Robert De Niro.

A konečně Fargo s příhodami záhadného cizince, hvězdně obsazená krimi Sedmilhářky, souboj stárnoucích hereček v titulu Feud, osudy velikánů v cyklu Génius a Jedna noc s vyšetřováním vraždy; to jsou nominované minisérie roku. Do soutěžního pole Emmy se vejdou i reality show včetně Hlasu či talk show, kde je navržen mimo jiné Stephen Colbert, který přitom ceremoniálem provází.

I bez Hry o trůny se čeká večer plný lesku, ceny budou rozdávat třeba herečky Viola Davisová, Jane Fondová a Melissa McCarthy, jen se zdá, že se tentokrát nebudou přepisovat rekordy. Právě Hra o trůny totiž drží dvě prvenství, jako vůbec nejúspěšnější dramatický seriál všech dob s 38 trofejemi i jako seriál, který nasbíral nejvíce cen v jednom ročníku - 12 jich vyhrál loni i předloni.

Mezi komediálními seriály žebříček nadále vede s 37 poctami sitcom Frasier, z animovaných děl jsou v čele Simpsonovi s 32 cenami, limitovaným sériím vládne s 13 soškami John Adams a internetovým dílům osmkrát vyznamenaný Transparent.

Ovšem co se týče statistiky nominací, musí se Emmy podívat hodně do minulosti. Vůbec nejvíce, 231, jich nasbíral nesmrtelný zábavný pořad Saturday Night Live. Barový sitcom Na zdraví kraluje komediální kategorii se 117 nominacemi, z dramat dominuje Pohotovost se 124 šancemi.

V novodobé historii streamovacích služeb se drží v čele Dům z karet, nominovaný třiapadesátkrát. A ještě jeden rekord Emmy rády připomínají: legendární Johnny Carson je moderoval celkem pětkrát. Jeho letošní nástupce Colbert má co dohánět.