TELEVIZIONÁŘ: Život začíná až po stovce, nejlépe u sklenky sektu

Stihla si také najít přítele, pro změnu nejstaršího švédského dýdžeje; tehdy jí bylo 101 let. O dva roky dříve, tedy v devětadevadesáti, absolvovala někdejší švadlena kurz výpočetní techniky a začala psát na internet své postřehy.

Rázem se stala celebritou, hvězdou televizních pořadů i maskotem fanoušků napříč generacemi. Když o ní natočili dokument Život začíná po stovce, který hrdinčinou zdravou sebeironií rozzářil minulý festival Jeden svět a v neděli se vysílá na ČT2, prozradila tajemství své kondice: stačí prý mít geny a zvídavost.

Zní to tak neuvěřitelně, že by se snad člověk naučil švédsky, aby na blogu Bojan, jak si říká ve virtuálním světě, mohl sdílet její vidění světa. Vedle dopisování s kamarády občas zabrousí i na seznamky a tvrdí, že je potřeba odhodit dvě věci, strach a stud. Na to, aby se jimi lidé svazovali, je prý život příliš krátký. Kdo jiný by to měl vědět než dáma, která píše den co den a na své stránce se vyznává, jak má ráda počítač.