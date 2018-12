TELEVIZIONÁŘ: Neštěstí nechodí po horách, ale po Špindlu. Dvakrát

Nova to vyřeší nekonečnou smyčkou filmové ságy Harryho Pottera a Primě se vyplácí investice do českých distribučních komedií: může tak na sobotu nasadit televizní premiéru Špindlu. I když těžko říci, jestli je to zase takové vítězství.

Jednak se na ČT stále ještě tančí v konkurenční StarDance, která u diváků vyhrává, jednak dámská jízda tří sester ve Špindlu patřila před rokem při svém vstupu do svátečních kin k otloukánkům kritiků. Opravdu se ztuha hledá jiný film, ve kterém by se dělo tak příkladné, dokonalé, křišťálově průzračné nic jako ve Špindlu.

Ale protože se o tom přišlo přesvědčit skoro tři sta tisíc návštěvníků kin a stálo je to přes čtyřicet milionů korun, zrodí se Špindl 2. V duchu úsloví, že neštěstí nechodí po horách, nýbrž po lidech, a že nechodí nikdy samo, se druhý díl ohlašuje do kin na 12. prosince 2019.

Kdo na to chce být připraven, může večer podstoupit test odolnosti prvním dílem. A kdo raději nehodlá riskovat, najde stylovou zimní zábavu v Době ledové 2 na Prima Cool – ve spolehlivější podobě.