TELEVIZIONÁŘ: K čemu pravda? Důležitější je lživé a zrůdné Doznání

Dotyčná slova zní: „Důležitá není pravda, ale doznání. Doznání je nejvyšší formou sebekritiky a sebekritika je nejvyšší kvalitou straníka.“ Snímek, který v sobotu uvede ČT2, vznikl podle autobiografické knihy Artura Londona, jehož hraje Yves Montand.

Komunistický pohlavár byl roku 1952 v procesu s Rudolfem Slánským odsouzen na doživotí, s politickým uvolněním jej propustili a přesídlil do Francie. Paradoxně rukopis svého Doznání přivezl London do Prahy v den, kdy sem vjely sovětské tanky; kniha sice v roce 1969 ještě vyšla, ale již dohodnuté zdejší natáčení snímku se muselo přesunout do Francie.

Tuzemská premiéra se odehrála až dvacet let po té mezinárodní, v roce 1990 za účasti vdovy Lise Londonové. Snímek nominovaný na Zlatý globus doporučil v dobové recenzi slavný americký kritik Roger Ebert slovy „Podívejte se na Doznání a přemýšlejte“.

Což platí dodnes – i když se vzpírá pochopení, že vzdor mučení a prozření zůstal London až do konce života členem komunistické strany.