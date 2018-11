TELEVIZIONÁŘ: Jak Dívka s pistolí odstřelila hnutí MeToo smíchem

7:53 , aktualizováno 7:53

Hnutí MeToo právě slavilo první výročí, italská herečka Monica Vitti 87. narozeniny a její slavná komedie Dívka s pistolí, kterou v neděli připomene ČT2, je na světě padesát let. Jak to spolu souvisí? Více, než by se zdálo.