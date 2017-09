TELEVIZIONÁŘ: Když je i Tvoje tvář pod milionem diváků, poradí Celebrity

Že si večer Jan Maxián zkusí Macarenu a Dalibor Gondík klasika Franka Sinatru, to už dávno peoplemetrům nestačí. Třeba by se Nova mohla inspirovat u konkurence, přímo proti Tvojí tváři totiž na Primě běží komedie Celebrity s.r.o, ve které se řeší podobný problém. Režisér v ní přijde s nápadem, jak zvýšit sledovanost nekonečného seriálu: připíše postavu mafiána inspirovanou skutečným vlivným gangsterem, který se však do věci vloží.

V příběhu se sice zájem diváků zvýšil, zato v kinech nastal pravý opak, dvacet tisíc diváků a dva miliony korun na tržbách opravdu nejsou meta, po které by Tvoje tvář pošilhávala. A jakkoli lákavě vypadá představa kmotra, jenž by za hanobení památky kamaráda Sinatry přiškrtil půl osazenstva Tvojí tváře včetně vlezle sluníčkovské poroty, lepší bude nic neriskovat.

Tedy v sobotu televizi úplně vynechat a v neděli jenom velice opatrně a v malých dávkách střídat volební skóre Angely Merkelové s výsledky fotbalového zápasu Slavia – Zlín.