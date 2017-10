TELEVIZIONÁŘ: Blbý, ale sranda. Cimrmani poslali Smoljakovi Psaní do nebe

7:55 , aktualizováno 7:55

Zdeněk Svěrák adresoval Ladislavu Smoljakovi na věčnost dopis, ve kterém mimo jiné stojí: „Vzpomínáš si? Když jsem navrhl nějakou kravinu, za kterou jsem se skoro styděl, a ptal jsem se, jestli to není blbý, tys zakroutil hlavou a konstatoval jsi – Je to blbý, ale je to sranda.“