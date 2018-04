Televize stále vede. I dnešní děti internetu u ní sedí nejčastěji

Výzkum životního stylu dětí, který si nechala zpracovat Asociace televizních organizací (ATO), ukazuje, že mezi mediálními aktivitami stále vede sledování televize. Denně nebo téměř denně se k němu hlásí téměř tři čtvrtiny dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let. Tradiční médium tak ve frekvenci konzumace předčí i sledování nejrůznějšího obsahu na internetu či hraní her.

Živé televizní vysílání se stejnou pravidelností sleduje 71 procent dětí. Dalších 13 ji zapíná alespoň jednou týdně. Na druhém místě se, co se mediálních aktivit týče, děti nejčastěji věnují sledování videí na YouTube a podobných stránkách. Třicet procent se na ně dívá denně nebo téměř denně a 38 procent alespoň jednou týdně.

Podobně je na tom poslech hudby, písniček a rádia, kterému se ve srovnání s předchozí aktivitou více dětí věnuje denně (37 %). K poslechu jednou týdně se hlásí čtvrtina. Na dalším místě je četba knih, časopisů a komiksů, denně se jí věnuje 26 % dětí, 35 % pak alespoň jednou týdně.

Hraní her a čas u televize

Pětici nejčastějších mediálních aktivit uzavírá hraní elektronických her, kterým třetina dětí tráví čas denně a o něco více než pětina alespoň jednou za týden.

Co se týče konkrétního času, který děti věnují médiím během svého obvyklého dne, tak sledováním televize tráví nejvíce času ty mladší, zejména ve věku čtyř až šesti let. Naopak sledování jiných videí je spíše doménou starších dětí, stejně jako elektronické hry.

Z výzkumu životního stylu dětí dle zprávy ATO dále vyplývá, že starší děti během svého obvyklého dne také méně spí, méně času tráví s rodiči a naopak jsou déle ve škole než mladší děti. Zejména o víkendech mají starší děti více volného času a více času také prosedí u elektroniky (počítače, notebooku, smartphonu nebo tabletu). Výzkumu se v loňském roce zúčastnilo 531 dětí.