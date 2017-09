PRVNÍ DOJMY: „Každou bys o...kal!“ Televizní seznamka bez romantiky

Seznamovací show Take Me Out vzešla ze společnosti FremantleMedia, začala ve Velké Británii, kde už odvysílala osm sérií, a licenci prodala do 34 zemí světa. Titulní výzvu ve smyslu Vezmi mě na rande už si vyzkoušely obrazovky 34 zemí v celém světě. A teď budeme zírat i my.

Princip je prostý: česko-slovenský mix, třicet dívek, které si postupně vybírají ze čtyř mužů, dva moderátoři. Česko zastupuje pohotový Jakub Prachař, ale i jemu u některých výrazů spadla čelist. Třikrát adepta odmítají slečny, hodnotí jeho nástup, jeho medailon a volnou disciplínu; ze zbylých pak volí muž.

A obal pořadu? Uječený, přesvícený a ochotnicky lascívní. Páni se předvádějí jako nadsamci, dámy jako tanečnice u tyče. Muži se vynoří vždy z výtahu po vzoru show Tvoje tvář má známý hlas - mimochodem první hledač lásky by se tam se ctí prozpíval - a rudá srdíčka nad finální dvojicí už hlásí čiré peklo.

Jednou se to vydržet dá, v druhém a třetím kole už člověk jenom nevěřícně naslouchá, jaká kritéria mají ženy 21. století. „Máš nádhernej outfit, to mám na chlapech ráda. - Jsi moc malej, měli bychom trpajzlíky. - Máš na vlasech moc gelu. - Nemáš žádný tetování, to mi vadí.“ Aneb jak svět přichází o romantiku.