VIDEO: Je těžký nebýt tvůj otisk, vzkazují hudebníci zesnulému Bowiemu

„Cítili jsme, jako bychom přišli o někoho velmi blízkého. Jeho smrt před dvěma lety nás v kapele zasáhla víc než odchod třeba Prince nebo Leonarda Cohena či spousty dalších muzikantů tentýž rok. Dlouho jsme však nebyli schopní najít k písni správný klíč,“ říká baskytarista Tak co? David Hrbek.

Přesto to kapela nevzdala a dosud marné pokusy o píseň vyvrcholily loni v létě, když přišel verš „Je to tak těžký – nebejt tvůj otisk, když pořád jenom ukazuješ do mě“. „Nakonec vznikla koláž pocitových obrazů, v nichž mluvíme sami za sebe, ale občas se tam objeví krátké pasáže, v nichž jako by mluvil sám Bowie. Od začátku jsme se báli prvoplánovosti a doufáme, že jsme se jí vyhnuli,“ dodává Hrbek.

Písní se nechala volně inspirovat Lenka Trantírková z olomouckého Muzea umění a během vánočních svátků vytvořila minimalistický animovaný klip. Autorem hudby je Marcel Harvánek, text napsal David Hrbek. Píseň byla natočena začátkem října ve studiu pražského Švandova divadla.