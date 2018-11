Sziget přidává k Edu Sheeranovi Foo Fighters či Twenty One Pilots

Éterická šansoniérka, rockoví bohové, zářící hvězdy indie-popu, elektro-popové duo a číslo jedna nejen DJ hitparád se spojí s Edem Sheeranem, aby vytvořili line-up nejpestřejšího evropského festivalu, který každoročně navštíví přes půl milionu lidí.



Foo Fighters jsou jednou z největších rockových hvězd, které v současnosti můžete na pódiích vidět. Proslavili se celou řadou skladeb jako Times Like These, Best Of You, Everlong, Learn To Fly a The Pretender. Jejich bezkonkurenční energie se stane festivalovým vrcholem Szigetu. Kapela je headlinerem posledního večera.

Florence + The Machine odstartovali svoji kariéru fantastickým debutovým albem Lungs v roce 2009. Po vydání dalších dvou vynikajících desek se zpěvačka s doslova nadpřirozeným hlasem a její kapela v roce 2015 dostali mezi hlavní hvězdy Glastonbury. V Budapešti vystoupí v pondělí 12. srpna. Kapela bude také hostem tuzemských Colours of Ostrava.

Vítězové Grammy Twenty One Pilots výrazně bodovali díky singlu Heathens ze soundtracku pro Suicide Squad. Tato parta produkující skladby inspirované rap-rockem má v zásobě ještě další pěknou řádku hitů. V únoru dorazí i do Prahy.

Kromě headlinerů jsou v programu nově také Richard Ashcroft, Catfish & The Bottlemen, Chvrches, Jungle, Kodaline, IDLES, Superorganism, Frank Carter & The Rattlesnakes, Pale Waves, Maribou State, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Boy Pablo, Parcels, Yungblud, Alma, Tamino, Gang Of Youths nebo The Blaze.

„Seznam prvních jmen pro Sziget 2019 označuje novou éru festivalu. Naše pololetní strategie byla zveřejněna již se vstupem nového partnera na počátku roku 2018 a nyní nám umožňuje zvednout laťku festivalu. Můžeme tak našim Szigeťanům dát to, co chtějí a co si zaslouží. Snažíme se kombinovat naše zkušenosti a jedinečnou atmosféru Szigetu společně s festivalovým line-upem nejvyššího mezinárodního kalibru,“ říká ředitel přehlídky Tamás Kádar.

Na Szigetu každoročně vystoupí více než dvě stě kapel a interpretů. A protože Sziget nepřináší jen velké hvězdy, je program plný různorodé hudby, divadel, kabaretů, instalací, performancí a umění.