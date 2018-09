Susanin efekt. Dánský mistr konkuruje severským detektivkářům

Hoeg má ženské hrdinky rád, a co víc, umí o nich psát. Dokázal to už v Citu slečny Smilly pro sníh. Teď přináší vyprávění ještě napínavější, se špionážní zápletkou. Bylo by troufalé Susanin efekt zařadit do škatulky skandinávské detektivky, jako každá Hoegova kniha skrývá na cestě za rozuzlením několik zádrhelů.



Kvantová fyzička Susan kromě prudké inteligence a bdělého libida oplývá darem, že se lidé kolem cítí příjemně, tudíž dokáže bez problémů odhalit jejich nejhlubší tajemství. Dánská vláda ji proto chce využít pro získání cenných informací a výměnou jí nabídne východisko z problémů, do kterých se dostali její manžel a dospívající dvojčata při společném pobytu v Indonésii.

Organizace, která má ohrožovat bezpečnost národa a jejíž fungování má Susan rozkrýt, se však zdá být záhadnější víc, než čekali zadavatelé mise. Hrdinka se dovídá o vraždách spojených s členy skupiny a snaží se o záchranu vlastní rodiny, jež se ocitá v ohrožení.

Hoeg do thrilleru zabudoval i problematiku ekologie a života vyšších společenských vrstev a činí tak opět s humorem: suchým, ironickým, neopotřebovaným. Nebere se vážně, nemá to rád. Mimochodem pro Dány sepsal příběh o blízké budoucnosti – hlavní linka se váže ke konci roku 2018. Pro českého čtenáře knihy, již přeložil Robert Novotný, však jde o přítomnost.