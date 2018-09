Každý má v krku jiný materiál, líčí Support Lesbiens s novým zpěvákem

Stejně tak se všichni členové Support Lesbiens na desce podílejí autorsky. Nový zpěvák Dušan Marko (známý i pod pseudonymem Marco) například napsal všechny anglické texty. Píseň Still Myself bude mít i českou verzi pod názvem Hazardér. K té napsal text Ondřej Ládek neboli Xindl X. „Skvěle se držel mého konceptu. Je to samozřejmě výzva, zpívat cizí interpretaci vlastního textu. A ještě v češtině, když jsem Slovák. Navíc původní anglická verze je takový country kříženec Chrise Stapletona s Edem Sheeranem,“ říká Marko.



Kytarista Hynek Toman dodává, že se Xindlovi podařilo udržet i původní frázování, což není jednoduché. „To ostatně Pavel Vrba a ostatní machři dělali už dávno a kolikrát to bylo i lepší než originál,“ dodává Toman. „I proto jsme si vybrali právě Ondřeje, protože víme, že to umí.“

Zbytek nahrávky je už opravdu ryze autorský, každý přiložil ruku k dílu, takže výsledek bude poměrně pestrý. Bubeník Radek Tomášek měl na starosti aranže, Dušan Marko řešil zpěvy a vokály.

Ze zatím slyšených ukázek lze vysledovat, že nová nahrávka bude celkově jemnější. „S novým zpěvákem přichází nové pojetí, je to logické. A jsme za to rádi, protože jsme takové písničky chtěli dělat, ale nemohli. Každý má v krku jiný materiál,“ vysvětluje Hynek Toman celkovou podobu nahrávky. „Ale ještě tam bude kytarová rokenrolová nebo skoro až punková písnička. Tu jste zatím neslyšeli. Prostě aby se dostalo na to, co máme všichni rádi,“ dodává.

Láká je vinyl

Album vyjde na CD i digitálně 12. října, turné bude příští rok bez zatím přesných plánů. „Strašně nás láká i vinyl, ale asi nikoho jiného. Je to nákladné a v našich píscích se možná dá udělat nějaký limitovaný náklad. Ale jsme rádi, že máme aspoň hezké cédéčko,“ připouští Toman, který v tomto ohledu patří mezi staromilce.

„I když víme, že si dnes lidé stahují song po songu a zajímají je jenom singly, pořád se budu zabývat pořadím skladeb na desce. Napíšu si, co jak začíná a končí, pak si ty úryvky pouštím třeba den a vybírám, co jak zařadit. Podle mě je to pořád důležité,“ dodává.