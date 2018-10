AUDIO: Poslechněte si ukázky z nového alba Support Lesbiens

Na jedenácti skladbách se, pokud jde o hudbu, autorsky podílela celá kapela, texty napsal Marko a jediný český v písni Hazardér Support Lesbiens svěřili Xindlovi X. Dušan Marko pro iDNES.cz jednotlivé skladby okomentoval:

Písní Ocean jsme se rozhodli začít celou desku kvůli jejímu jedinečnému zvuku a náladě. Klidné sloky kontrastují s energickým a emotivním refrénem. Obsahově je Ocean o oddání se čisté lásce.

Movin’ On. Někdy je lepší opustit dobré věci pro nějaké ještě lepší. Tato píseň pojednává o nalezení sebejistoty ve svém konání. Když člověk ví, že činí správně, že se může spolehnout na hlas svého srdce, který ho všude doprovází.

V písni People zpívám „I believe in good hearts“, čili „věřím v dobrá srdce“, což je její hlavní myšlenka. To, že konat dobro je nejzákladnější podstata ukrytá v každém z nás. Stylově je píseň kombinací R&B s pořádně nadupaným rockovým refrénem.

Myšlenka vyjádřená ve skladbě Still Myself zní „porušuji zákony, ale nikdy neporuším své slovo“. Písnička o uličníkovi s velkým srdcem. Dovolujeme si tvrdit, že tato pecka v nás vyvolává pocit hospodské hymny irského písničkáře.

Z generace na generaci je to vždycky ten samý princip. Mladí lidé rebelují a nechtějí poslouchat nikoho kolem sebe, protestují a myslí si, že ovládnou svět, že jejich názory jsou ty nejlepší. To je New Generation s vygradovaným závěrem s trochou brooklynského feelu.

„Tady jsem! Hledal jsem tě všude a teď jsem tady! Brodil jsem se sněhem, zmrznul jsem až na kost. A ten vlak, ve kterém sedíš, klidně zastavím vlastníma rukama, jen už mě nenech čekat zbytečně.“ Absolutní odhodlání a víra v něco, co víte, že má smysl. To je Here I Am.

Brighter Day. Máme dvě možnosti. Nechat se zahlcovat negativními myšlenkami, nebo je vědomě vypudit a nahradit pozitivními. Lehká poprocková píseň, která vám rozjasní den.

Little by Little je nenáročná „chytlavka“ o budování si krásného světa s těmi, kterých máte nejraději.

Brit-rocková pecka Notorious je o notorických lhářích, notorických sobcích a žárlivcích. Když vám už docházejí slova a takovým lidem už nemáte co říct.

Balada jako Glow nesmí chybět. Romantická představa, kde se dvě duše spojí a společně září navěky.

Bonusem na albu je Hazardér, který se obsahově přímo opírá o Still Myself. Píseň o někom, kdo si zahrává se životem, ale nikdy neriskuje své nejmilovanější.