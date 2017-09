Marie Dvořáková má studentského Oscara, teprve druhého po Svěrákovi

Hříčka Kdo je kdo v mykologii vypráví o mladém hudebníkovi, kterému se na chvíli obrátí život naruby. Po taneční zábavě se ocitne v podivném pokoji, kde plesnivé skvrny na zdech mění tvary a lákají ho, aby poznal krásu ženského těla a objevil svět erotiky.

Dvořáková, absolventka pražské FAMU, nyní studuje na Tisch School of the Arts v New Yorku, pro niž svůj absolventský oscarový film točila v koprodukci s Českem. „Od dětství mě fascinují filmy, které využívaly triků a iluzí, aby stvořily velkolepou podívanou. Chtěla jsem vyprávět příběh, který se odehrává v malé místnosti, ale přitom přináší největší dobrodružství, jaké si lze představit,“ říká.

V minulosti byli na studentského Oscara nominováni z tuzemských tvůrců ještě Miloš Zábranský, Aurel Klimt, Václav Švankmajer a Ondřej Hudeček. Americká filmová akademie v letošním 44. ročníku studentských Oscarů ocenila sedmnáct školních děl v sedmi kategoriích.

Snímek je k vidění zde.