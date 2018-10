Nad Národní třídou proletí zbloudilá kometa i manželská hádka

Ve spolupráci se spolkem Mezery v režijním vedení Miroslava Bambuška připravuje do svého prostoru DUP39 na Národní třídě novinku Stopy zbloudilých.

„Obě situace tam nějakým způsobem budou...“ naznačuje v narážce na úvodní větu s hádkou a kometou, kterou si autoři vetkli do anotace, herečka Markéta Dvořáková. „Nečekejte jednoduchý děj. Autor Peter Handke spíše popisuje obrazy, nemá žádnou jasnou dějovou linii. Jsou to takové střípky, ve kterých si my musíme v jednotlivých mikrosituacích děj najít,“ uvažuje Dvořáková, která se v novince objeví spolu s Jakubem Gottwaldem či Miloslavem Mejzlíkem.

Plnokrevné divadlo

„Podle mě to nabízí možnost, jak by mohl dnešní svět dopadnout, jak se rozkládá a jak se kvůli pár maličkostem může něco rozbít,“ popisuje dále kus, ve kterém rakouský dramatik mimo jiné uvažuje o bloudění jako o smyslu života.

„Díky výkladu Míry Bambuška v našem ději nevidím jen rozklad a dystopii, podle mne to končí nadějně. Ale všechno to jsou jen možnosti. Peter Handke to prý psal na LSD, takže je to takové barevné a nemá to jasný výklad,“ vysvětluje herečka. „Bude to pro diváka, který má rád plnokrevné divadlo,“ dodává.

Miroslav Bambušek se proslavil hutnými experimentálními kusy, které sází na atmosféru industriálních hal. Tomu by syrový prostor DUP39 měl vyhovovat, podle Dvořákové se tam diváci mohou cítit jako v protiatomovém bunkru.

„Rolí tam všichni máme víc. Jde o role obyčejných lidí, charakterů, ale i archetypy, Médea, Oidipus... Hraje tam opravdu hodně herců,“ zmiňuje dále Dvořáková. Bambušek vedle svých osvědčených tváří a členů Divadla X10 totiž Stopy zbloudilých doplnil i o třináct dobrovolníků, kteří se mu přihlásili na inzerát.

„Projekce tam budou, těšte se na kometu...“ dodává Dvořáková v narážce na další průvodní znak děl neortodoxního režiséra. Stopy zbloudilých mají v DUP39 premiéru ve čtvrtek, první repríza následuje o den později, další pak až 1. a 30. listopadu.