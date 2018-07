Sám doma a zhulený. Reynolds z Deadpoola chystá novou verzi klasiky

Dvacetiletý budižkničemu si nechá uletět dvě letadla a místo lyžování zůstane doma, kde se náležitě sjede. Ve zhuleném stavu, kdy si nejdřív není jistý, co je paranoia a co skutečnost, zjistí, že se do jeho domu opravdu vloupali dva lupiči.

Jak uvádí web Variety, snímek má být vtipnou variací na rodinnou komedii Sám doma z roku 1990, kde se to samé stalo osmiletému chlapci (Macaulay Culkin), kterého rodina zapomněla o Vánocích doma.

Film se stal obrovským hitem, celosvětově vydělal 476 milionů dolarů a z představitele hlavní role učinil největší dětskou hvězdu 90. let.

V chystané novince se zřejmě objeví herec Ryan Reynolds, který se snímek chystá i produkovat. Jedenačtyřicetiletý Reynolds už ostatně produkčně stál za oběma díly Deadpoola, který herce zpopularizoval.