RECENZE: Sting, Shaggy a koncert jako vytepaný z čiré lásky k hudbě

Tolik ryzí muziky i humoru se do jednoho dvouhodinového koncertu málokdy vejde. Sting a Shaggy dali průchod společné lásce k Jamajce, z čehož vznikla deska 44/876 – název je odvozený od telefonních předvoleb rodných zemí obou umělců.



The 44/876 Tour Autor: Sting, Shaggy Místo konání: Forum Karlín, Praha 16. listopadu 2018 Hodnocení­: 100 %

Nyní jsou se svým albem na turné a páteční koncert v pražském Foru Karlín dokázal, že když to všechny zúčastněné prostě baví, jednoduše těžko na výsledku hledat chyby. Tak snad jen obligátní povzdech, že dlouhému prostoru by slušela aspoň malá obrazovka přenášející dění na pódiu. A od začátku hutný zvuk mohl přece jen konkrétněji odhalovat jednotlivé nástroje.

Jinak ovšem kapela složená zčásti ze Stingových a z části ze Shaggyho muzikantů hrála jako o život. Totéž platilo o protagonistech. Stingovy koncerty jsou hudební zážitek vždy, ale tady dostali návštěvníci ještě něco navíc. Každý hudebník by měl mít svého Shaggyho, neposedného čertíka z krabičky, který pobíhá po pódiu, účelně hecuje publikum a ještě se do toho v pravou chvíli vloží skvělým zpěvem.

Zazněly jak písně z desky 44/876, tak hity obou – Message in a Bottle nebo Every Breath You Take z repertoáru The Police, Stingovy skladby Desert Rose, Fields of Gold či Englishman in New York, kde se tentokrát zpívalo i o Jamajčanovi v New Yorku. Shaggy rozparádil publikum kousky jako Angel, Hey Sexy Lady nebo Boombastic.

Z novinek byl nejpůsobivější asi singl Don’t Make Me Wait, ale vlastně žádná píseň nevyzněla na prázdno. Sting s kapelou to valili kupředu nekompromisní silou a Shaggy měl publikum jako na povel – ruce nahoru, tleskat, jste nejlepší publikum, Praho – aniž by to působilo trapně nebo podbízivě. To byla skutečná vysoká škola pódiové komunikace.

Při tom všem došlo i na humorné pošťuchování obou zpěváků, až divadelně pojatý soud se Stingem v písni Crooked Tree a nakonec se ukázalo, že Sting má celou dobu pod černým sakem tričko z jejich společného merchandasingu. To když na něj Shaggy upozornil s tím, ať si jej návštěvníci nezapomenou na odchodu koupit a že jim ho předvádí „cenově dostupná supermodelka Claudia Stingerová“.

Prostě Sting a Shaggy dovezli zábavnou a hudebně bezchybnou show. Jako náhrada za před třemi lety zrušený společný koncert Stinga s Paulem Simonem to bylo víc než dobré a dost možná ještě lepší.