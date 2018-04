44/876. Nečekaná spolupráce Shaggyho a Stinga vyústí v jamajskou desku

A hlavně, že je oba spolupráce zcela viditelně baví.



V Madison Square Garden tehdy v lednu zazpívali Stingův dávný hit Englishman in New York a společnou novinku Don’t Make Me Wait. Ta je rovněž první ochutnávkou z tajuplně nazvané desky 44/876, která vyjde 20. dubna.

A právě radost, melodičnost a povznášející hudba by podle všeho měly být náplní avizovaného alba. Ty dva prý seznámil Martin Kierszenbaum, který dělá Stingovi manažera a dříve pracoval právě i pro Shaggyho. Jamajské rytmy navíc tu a tam prostupovaly Stingovu tvorbu už dřív, dokonce ještě v dobách, kdy fungovala jeho kapela The Police. Shaggy zase pochází z jamajského Kingstonu, vyrůstal však v dance hallových klubech rozesetých po Brooklynu a Manhattanu.

Chystají se na turné

„V jakékoliv muzice, které se věnuji, je pro mě nejdůležitější překvapení. Moje spolupráce se Shaggym každého překvapila a ještě v tom budeme pokračovat,“ řekl Sting magazínu Rolling Stone. Oba hudebníci, které od sebe dělí sedmnáct let, se shodují na tom, že je spojila „společná láska k Jamajce, její hudbě, lidem a kultuře“.

Zatím jediným hmatatelným výsledkem Stingovy a Shaggyho tvůrčí spolupráce je právě singl Don’t Make Me Wait. Jemné zpívané refrény s přímočarým rapem ve slokách, to vše podtržené rytmem reggae – zkrátka je tu všechno, co od pilotního singlu posluchač očekává (a díky tomu se dostal na vrchol reggae žebříčku Billboardu). V živých verzích oba doprovází Stingova excelentní kapela.

Album vyjde i v deluxe verzi s bonusy a také na vinylu. Dvojice se po Grammy a poločase Super Bowlu chystá i na společné evropské turné.