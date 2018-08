V listopadu přivezou Sting a Shaggy svou společnou jamajskou desku

Nečekané, ale silné spojení dvou umělců nabídne nejen písně z nedávno vydaného společného alba 44/876, ale také jejich nejslavnější hity, tedy Every Breath You Take, Englishman In New York, či Message In A Bottle od Stinga a It Wasn’t Me, Mr. Boombastic nebo Angel z repertoáru Shaggyho. I v těchto písních se budou oba navzájem doplňovat.

Lístky na koncert v pražském Foru Karlín se budou prodávat v sítích Ticketmaster a Ticketportal od pátku, vstupné je jednotné a vyjde na 2 390 korun.

Sting a Shaggy zpočátku spojili své síly k nahrání písně Don’t Make Me Wait, a to jako poctu karibským zvukům, které ovlivnily oba umělce. Z výsledku byli natolik nadšení, že nakonec nahráli celé album, které je plné radostné a vzrušující melodické hudby. Názvem desky hudebníci odkazují na příslušné telefonní předvolby svých zemí, tedy 44 pro Velkou Británii a 876 pro Jamajku, rodiště Shaggyho. Deska vzdává čest hluboce zakořeněné lásce obou právě k Jamajce, zemi, kde Sting napsal takové klasické hity jako Every Breath You Take.

Stinga a Shaggyho na turné doprovovázejí Stingovi hudebníci Dominic Miller, Josh Freese a Rufus Miller a dále pak členové Shaggyho kapely Melissa Musique, Gene Noble a Kevon Webster. Po koncertu v Praze dvojice zavítá ještě do polských měst Lodž a Gdaňsk.