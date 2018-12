Stingovi budou na zámku ve Slavkově předskakovat Vojtěch Dyk a Lenka Nová

Sting příští rok v létě vyrazí do Evropy s programem My Songs. Slibuje dynamickou show se zaměřením na nejoblíbenější skladby ze svého repertoáru. V rámci koncertu zazní jak materiál ze Stingovy sólové kariéry, tak i písně skupiny The Police. Fanoušci mohou očekávat, že uslyší hity jako Englishman In New York, Fields Of Gold, Every Breath You Take, Roxanne či Message In A Bottle.



Skladatel, zpěvák, autor, herec, aktivista a držitel šestnácti ceny Grammy se narodil v anglickém Newcastlu, v roce 1977 se přestěhoval do Londýna a spolu se Stewartem Copelandem a Andym Summersem založil skupinu The Police. Společně vydali pět alb a v roce 2003 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.

Vstupenky na koncert ve Slavkově jsou v prodeji v síti Ticketportal. Vstupné je jednotné a činí 1 690 korun. Jako hosté se představí Vojtěch Dyk & B-Side Band a Lenka Malá za doprovodu kapely Petra Maláska.