Ceny mají Helena Stachová za překlad i režiséři Jan Schmid a Hynek Bočan

Jak se předem ohlašovalo, ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) neudělil jednu z cen za přínos kinematografii režiséru Evaldu Schormovi in memoriam. Nepřála si to jeho rodina, která nesouhlasí s vládou podporovanou komunisty. Státní cenu za literaturu odmítl převzít její laureát Jiří Hájíček s tím, že poctu zpolitizovala rezignace části literární poroty, rovněž kvůli nesouhlasu s vládou.

„Mrzí mě, že někteří členové poroty možná nerozvážně a možná unáhleně postupovali tak, že spíše oni ten problém zpolitizovali. Nejvíc mě mrzí, že nerespektovali přání rodinných příslušníků laureátů, aby se jejich stanoviska nezpolitizovala a nezveřejňovala,“ řekl ministr Staněk.

Stachová vystudovala češtinu a polštinu, do češtiny převedla dvě stovky knižních titulů od autorů jako Sławomir Mrożek nebo Stanisław Lem. Herec, režisér, publicista, textař, prozaik, dramatik, scenárista, výtvarník, ilustrátor, moderátor, divadelní manažer a organizátor Schmid obdržel cenu za přínos studiovému divadlu, profilaci Studia Ypsilon a výchovu nové generace.

Skladatel Sluka působil jako dramaturg Československé televize, šéfredaktor hudebního vydavatelství Panton a předseda Asociace hudebních umělců a vědců. Je autorem více než sta hudebních děl.Výtvarníci Jana a Jiří Ševčíkovi převzali cenu především za kurátorskou, teoretickou a pedagogickou činnost. Oceněni byli také za mezinárodní propagaci našeho výtvarného umění.

Architektka Žertová navrhla několik obchodních domů v různých městech republiky. Od 70. let navrhovala oděvní doplňky, šperky a svítidla. Režisér Bočan obdržel cenu především za své filmy ze 60. let, z jeho tvorby vynikly i seriály z 90. let Přítelkyně z domu smutku a Zdivočelá země a film Bumerang.