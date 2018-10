Kéž by učitelky bulely dojetím a děti smíchem, přeje si Matěj Forman

Její adaptaci nyní v sobotu uvede v premiéře kladenské Divadlo Lampion.



Nastudování vzniklo ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů, režii, výpravu a částečně i adaptaci má totiž na starosti Matěj Forman. „Dostal jsem k dispozici celý soubor, jedenáct lidí na scéně, vesměs univerzální herci a hudebníci, tak jsem se je snažil využít nejen za loutkami,“ naznačuje režisér, že nepůjde o čistě loutkové představení.

Jak už je u Formanů zvykem, notný důraz je kladen na vizuální stránku. „Princ se v našem ztvárnění objevuje ve čtyřech podobách,“ naznačuje Forman a upozorňuje, že hlavní postavou příběhu je právě ta malá vlaštovka.



Představení je vhodné pro děti od pěti let. Wildeův příběh o šťastném princi je přitom velice smutný. „Pro pětileté děti neděláme žádné angažované představení, ale zároveň zrovna dnes, pokud se člověk dívá kolem sebe, tak vidí, že společnost taková je. Někdo chce pomáhat, někdo tomu brání, někdo soucítí, někoho zajímají jenom peníze,“ uvažuje Forman.

„A Wilde to nenapsal jako pohádku mimo realitu, on tam přesně popisuje svět, který se ho dotýkal. Ten smutek tam prostě musí zůstat,“ upozorňuje režisér. „Ideální by bylo, kdyby učitelky bulely dojetím a děti plakaly smíchem. To kdyby se povedlo, tak jsme vyhráli,“ dodává.

„Hrdinů je vždycky málo / sám se můžeš jedním stát / stačí jen se nebát / stačí mít někoho rád,“ cituje závěrem Forman kus textu.