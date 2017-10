RECENZE: V kasárnách si utahují ze schůzí vlastníků bytových jednotek

Zvědavá důchodkyně, vyjukaní novomanželé, akurátní čtyřicítka, penzionovaný kádr i „podezřele“ pěstěný mladík. Na schůzi společenství bytových jednotek, kterou jako svou divadelní novinku připravil soubor VOSTO5 do jedné z opuštěných místností pražských Kasáren Karlín v rámci festivalu 4 +4 dny v pohybu, se najde vtipně zvolený mix archetypů, jejž můžeme potkat v každém činžáku.

Diváky posadí ke stěnám kolem stolu, u kterého se právě odehrává hodinu a půl trvající bitva jedinců sdílejících jeden dům. Bude výtah? Co revize plynovodu? Kdy přestanou padat tašky ze střechy? Kdo dnes bude zapisovatel? Co síťka proti holubům? A co to je proboha ten skrutátor?

Společenstvo vlastníků VOSTO5 (Kasárna Karlín) premiéra 7. října 2017 režie: Jiří Havelka hrají: Zdeněk Mucha, Andrej Polák, Renata Prokopová, Hana Müllerová, Ondřej Bauer, Lenka Loubalová, Halka Třešňáková, Petr Prokop, Ondřej Cihlář, David Dvořák, Zdeněk Pecha, Anna Kotlíková, Patrik Holubář, Václav Poul Hodnocení­: 70 %

Souboru okolo režiséra Jiřího Havelky, známého specifickým humorem, se povedlo trefně popsat jeden fenomén všedního života. Schůze má jednoduchou režii, Havelka vše nechává plynout především v dialozích, takže zábavné přestřelky střídají opravdu úmorné dohady. Ve zdlouhavějších pasážích kus sice vzdáleně připomene Havelkovu nedávnou režii pro Novou scénu, kde připravil experimentální kus příznačného názvu Experiment myší ráj a který na diváka vysloveně rezignoval (více zde), ale Společenstvo vlastníků oproti tomu stále chce publikum především bavit.

Autenticitu vedle strohého prostředí kasáren dodává i mix herců a neherců, byť zde je bohužel příliš vidět, jak Halka Třešňáková či Andrej Polák výrazně přehrávají méně zkušené kolegy. „Dramatický formát postavený na půdorysu klasické schůze společenství vlastníků bytových jednotek“ však i tak zůstává originálním a zábavným kusem, který dále doplňuje dobrovolně přístupná videoinstalace, kde se diváci před zahájením představení mohou podívat do bytů čtyř vlastníků.