Srdcová záležitost. Lemův Solaris ožije na divadle, oceán promluví hudbou

Vesmír. Cizí planeta pokrytá inteligentním oceánem. Paralely mezi hlubinami kosmu a lidské mysli. Stěžejní dílo světové sci-fi literatury, Solaris polského spisovatele Stanisława Lema, se dočká divadelní adaptace z rukou pražského souboru Divadlo X10.

„Je to na jednu stranu moje srdcová záležitost,“ vysvětluje náročnou volbu režisérka Ewa Zembok. „Ale co bylo důležitější, je fakt, že román pojednává o základních otázkách lidské existence – jak se člověk vyrovná s něčím, co neumí obsáhnout svým myšlením. Oceán vyvolává různé představy a tím staví člověka čelem k jeho výčitkám a prohřeškům. Důležitá je i tarantinovská thrillerovost románu,“ pokračuje Zembok.

Režisérka polského původu, která je zároveň jednou z hlavních postav Divadla X10, ke spolupráci přizvala dramatika Reného Levínského, který je vedle umělecké tvorby znám i tím, že je vystudovaným jaderným fyzikem.

Lemovo vrcholné dílo se dočkalo neméně slavného filmového zpracování z rukou Andreje Tarkovského. Co se týče vizuálu, vydali se však strašničtí úplně jinudy, inspirovala je doba, kdy byl román napsán, tedy rok 1961. Přítomnost planety pak vyjádřili skrze hudbu, kterou živě předvede Michal Kořán.

Premiéra je ve středu v prostoru DUP39, který soubor - jinak nadále sídlící ve Strašnickém divadle - nově užívá.