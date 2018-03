Vrací se Sňatky z rozumu. Poví, kdo tehdy postavil Vinohrady s Žižkovem

Rozsáhlou pentalogii spisovatele Vladimíra Neffa, kterou proslavil seriál Františka Filipa z konce šedesátých let, převedl v dramatizaci Jana Vedrala ežisér Radovan Lipus na jevišti do jednoho večera.



„Je to vlastně leporelo. Ta sága, kterou napsal pan Neff, je samozřejmě obsáhlá, muselo se to upravit, abychom se vešli do jednoho představení. Scénky jsou krátké, a tím pádem i naše role,“ vysvětluje Otakar Brousek ml., který se zde objeví hned v několika úlohách. „Role jsou malé, krátké, úderné. V první půlce hraji asi tři postavy, v druhé taky. Hraji třeba docenta filozofie Schönfelda, který prodává usedlost Preclíkářku,“ popisuje herec.

Jé, to je hezký

Diváci, kteří mají televizní seriál v paměti, si prý přijdou na své. „Určitě to bude podobné, už jenom kostýmy a výpravou. Ale myslím si, že budeme evokovat nejen seriál, ale i tu dobu,“ pokračuje Brousek. „Když řeknu, že zkoušíme Sňatky, všichni udělají: Jé, to je hezký!, což je strašně příjemné. Lidem to připomene nějaký zážitek, co měli kdysi,“ nebojí se Brousek nezájmu.

Neffovo stěžejní dílo totiž skrze portrét několika generací rodin popisuje dobu zboření pražských městských hradeb a vybudování Královských Vinohrad a k nim tehdy přidruženého Žižkova. „Diváci se trochu dozvědí, jak to vlastně bylo. V té době se událo něco neuvěřitelného, pár lidí se dalo dohromady a za pár let postavilo Vinohrady. Postavili město, které dodneška funguje,“ upozorňuje Brousek. „Řekli si, co všechno chtějí vybudovat, a jediné, co nezvládli, byly městské lázně. Třeba od té doby, co bylo postaveno Vinohradské divadlo, se už Praha nezmohla na žádné nové,“ dodává ještě.

Spolu s Brouskem se ve Sňatcích z rozumu objeví třeba Jaroslav Satoranský, Naďa Konvalinková, Svatopluk Skopal či Daniel Bambas. Představení doplní živá hudba kapely Blue star Václava Marka. Premiéra je již tento pátek.