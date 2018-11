RECENZE: Nová deska Smashing Pumpkins vás nutí pustit si znovu hit 1979

Třicet let po založení kapely se tak těmito slovy, prokládanými vyklidněným popěvkem i narážkami na zkušenosti s drogami, její lídr Billy Corgan vyzpívává z nekonečné potřeby dál tvořit pod svou oblíbenou značkou.

Corgan svou kapelu sice obnovil už před dvanácti lety, ovšem asi až teprve tato novinka s komplikovaným názvem „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.“ má plné právo navázat na původní a nejslavnější éru. Do Smashing Pumpkins se totiž vrátil nejen bubeník Jimmy Chamberlin (opět), ale poprvé i kytarista James Iha a kapela je tak ze tří čtvrtin totožná se zakládajícím obsazením.

Novinka, pod kterou je podepsán i slavný producent Rick Rubin, je překvapivě krátká; obsahuje pouhých osm písní a zabere půlhodinku poslechu, což se zdá v rozporu s Corganovým obvyklým megalomanstvím. Číslo v názvu však dává tušit, že je to první díl plánovaného projektu.

Ale k hudbě. V úvodu citovaná zahajovací píseň Knights of Malta předznamenává atmosféru většiny desky. Loudavou smířlivost, téměř až zenovitou vyklidněnost. Jako by Corgan zapomněl na všechny vnitrokapelní půtky a zbytnělé ego a chtěl navázat tam, kde se v roce 2000 končilo velkohubým prohlášením, že v éře Britney Spears už není pro hudbu Smashing Pumpkins místo.

Chuť starých desek

Hold svým nejlepším časům totiž dává Corganova parta v prvních dvou singlech. Solara je klasická grungeová vypalovačka, zpočátku nepříliš objevná. Zdobí ji ovšem vynikající Chamberlinovy bicí korunované bubenickým sólem v samotném závěru. Příjemně zde překvapí a dokonale slouží finále písně.

Druhým singlem je pak Silvery Sometimes (Ghosts), kde ukazují Smashing Pumpkins další silnou tvář své tvorby. Song docela nepokrytě odkazuje k melancholickým kytarovkám Today a 1979, tedy tomu nejlepšímu, co kapela kdy stvořila. Píseň Travels zase jako by vypadla z desky Machina, Marchin’ On připomíná hit Zero. Tak by se dalo pokračovat dále až k poslední Seek and You Shall Destroy, kde nejvíce vyčnívá tradiční naléhavost Corganova mečivého hlasu.

Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. autor: The Smashing Pumpkins Hodnocení­: 70 %

Poslech novinky vás v podstatě nutí k jednomu: prostě si pustit nejslavnější desky Siamese Dream či Mellon Collie a naplno se tak ponořit zpět do Corganova fantaskního světa. Ale vzhledem k tomu, že obnovená sestava už jede velké turné k oslavě svých třicetin, kde se věnuje výhradně prvním pěti albům, to vlastně není tak úplně od věci.

Těžko říci, zda na turné, které má v červnu zastávku i u nás, zazní z novinky víc než zatím v přídavcích hraná Solara. Ale jestli má být aktuální deska pouhým lákadlem na bilanční tour a motivací ke kupování lístků, účel plní dokonale.