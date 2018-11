Smashing Pumpkins v červnu dorazí do Prahy téměř v původní sestavě

Bude to sice už potřetí od od jejich návratu, kdy Smashing Pumpkins vystoupí v Praze, ovšem koncert ohlášený na začátek června do pražského Fora Karlín bude v jednom unikátní.

Lídr a duše kapely Bill Corgan tentokrát dorazí nejen s bubeníkem Jimmym Chamberlinem, ale i kytaristou Jamesem Ihou. Z původní zakládající a nejslavnější sestavy tak návštěvníci koncertu uvidí tři muzikanty ze čtyř.

Ke kapele se připojí jejich dlouholetý spolupracovník, kytarista Jeff Schroeder, skupina tak vystoupí se třemi kytaristy, aby co nejvěrněji předvedla původní tvorbu. Turné oslavuje třicáté výročí vzniku a zazní na něm výlučně materiál z pěti zásadních alb, které kapela natočila až do svého rozpadu v roce 2000.

Je tedy otázka, nakolik či zda se vůbec dostane i na aktuální desku s předlouhým názvem „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun“, která vyšla v listopadu.

Držitelé několika Grammy The Smashing Pumpkins vznikli v roce 1988 v Chicagu, debutové album Gish vydali v roce 1991. Na něj navázali úspěšným a multiplatinovým albem Siamese Dreams a v roce 1995 desetkrát platinovým dvoualbovým opusem Mellon Collie and the Infinite Sadness. K dnešnímu dni vydali celkem deset studiových alb, kterých prodali více než třicet milionů kusů.

Vstupenky jdou do prodeje v sítích Ticketmaster a Ticketportal 30. listopadu 2018 od 10:00.