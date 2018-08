Slovácko sa opět nesúdí. Nabídne skleničku vína a trochu melancholie

„Představení, u kterého se bude moci konzumovat víno, chce vyprávět o víně a příhodách,“ popisuje novinku nazvanou Slovácko sa nesúdí režisér Filip Nuckolls. Spíše než činohra tak vzniklo představení připomínající klasický sklípek – vejdete, místní vám nabízejí víno a vedle moku se podávají i nejrůznější historky.

„Stejnojmenný seriál si pamatuji jen trošku, měl jsem pocit, že to jsou jen takové frky. Ale pak jsem si přečetl knihy a začalo se mi do toho moc chtít,“ popisuje Nuckolls, jak se seznámil s dílem Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí, podle kterých představení vzniklo. „Humoru je tam hodně, některý by se dnes dal označit jako nekorektní. A pod humorem prosakuje chudoba toho kraje, drsnost života, melancholie,“ uvažuje Nuckolls. Povídek využil asi deset, zařadil mezi ně i jednu syrovější, tedy Janek Vyskoč, kozí vrah.

Eva Elsnerová, Daniel Ondráček, Adrian Jastraban v alternaci s Petrem Halíčkem budou hrát postavy z knih, které vyprávějí své zážitky. Diváci k poslechu dostanou možnost ochutnávky čtyř vín. „A po představení se může pokračovat v konzumaci,“ uzavírá Nuckolls.

Hodinový kus uvádí Kašpar od 23. srpna až téměř do konce září. Slovácko se pak vrátí až v květnu.