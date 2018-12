Kapela Slayer dorazí do Prahy v červnu. Turné koncipuje jako rozlučkové

Slayer napadli svět se svým hybridem z kovu a punku. Těžší, rychlejší a temnější než ostatní, nastavili nový standard, který všichni ostatní nadále jen následovali. A tak to v podstatě bylo od roku 1981 a pokračuje až do současnosti. Hudební média jako Revolver, SPIN i Metal Hammer neváhali označit Slayer coby nejlepší živou kapelu v průběhu několika let.



Slayer pocházejí z Kalifornie a jejich první studiové album Show No Mercy vyšlo v roce 1983. Celkem má kapela na kontě dvanáct desek, poslední přírůstek do jejich diskografie s názvem Repentless pak přibyl před třemi lety.

Pohled na svět očima Slayer je děsivý, témata jejich tvorby jsou jak globální genocida, chaos zlomeného politického systému, tak i moc v těsné blízkosti světových hrůz.

Vystoupení Slayer slibují mnohé, rozhodně však nečekejte žádné balady, žádná akustická čísla, žádná pomalá tempa.