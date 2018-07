Skleněný pokoj hotov. S Rodenem a Dobrým hraje čarodějka ze Hry o trůny

Carice van Houtenová v páté sérii ságy Hra o trůny

V hlavních rolích snímku, který režíruje Julius Ševčík, se vedle českých jmen jako Karel Dobrý či Karel Roden objeví i zahraniční herci. Hanna Alströmová, Claes Bang a hlavně Carice van Houtenová, kterou diváci znají jednak z válečných snímků Valkýra a Černá kniha, ale i populárního seriálu Hra o trůny, kde ztvárnila čarodějku Melissandru. Alströmová si zase zahrála v pokračování filmu Kingsman.

Střihačem Ševčíkova filmu bude polský tvůrce Jaroslaw Kaminski, který je podepsán pod střihem oscarového snímku Ida i nejnovějším filmem Pawła Pawlikowského Studená válka, oceněného na festivalu v Cannes. „Kaminski je absolventem pražské FAMU, je několikanásobným držitelem polské filmové ceny Orel a ocenění Los Angeles Movie Award za snímek Bikini Blue,“ doplnila Uljana Donátová z mediálního zastoupení filmu.

Kniha Skleněný pokoj byla přeložena do několika jazyků, v roce 2009 získala nominaci na prestižní Man Bookerovu cenu. Hlavní dějovou linii tvoří fiktivní milostný příběh, který se odehrává v Brně, především pak ve vile pojmenované v knize i filmu Landauer.

Ševčíkův film, který vzniká v česko-slovenské koprodukci, pak prý bude vyprávět o lidech, jejichž životy poznamenaly události 20. století. Premiéra je plánována na jaro 2019.

V Brně na základě knihy vznikla také divadelní hra, kterou před třemi lety nasadilo na repertoár Městské divadlo v režii a dramatizaci Stanislava Moši.

Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 a 1930 projektoval proslulý Ludwig Mies van der Rohe. V letech 2010 až 2012 vila prodělala památkovou obnovu, vrátila se do podoby z 30. let minulého století. V interiéru jsou přesné repliky původního mobiliáře.