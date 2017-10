VIDEO: Od dobrodružství k cirkusovému punku. Jatka čeká skandinávský říjen

Skandinávský měsíc na Jatkách78 zahájí 3. a 4. října finský Clunker Circus. Duo Jori a Rasmus zvou na výpravu, kde se přímo před očima publika proměňuje scéna i perspektiva a předměty mizí a znovu se objevují. Režie projektu L’Avventura se ujal Maksim Komaro, který je českému publiku známý jako režisér inscenací Batacchio a Slapstick Sonata Cirku La Putyka.

Jako sestava tvrdých cirkusáků je označován švédský soubor Burnt Out Punks. Poprvé se nyní přesouvají do prostor zastřešeného divadla a pražští diváci tak budou mít možnost jako zcela první vidět jejich show zasazenou do vnitřních prostor. Světová premiéra inscenace Smoke Screens proběhne 19. října, následovat budou pouhé čtyři reprízy.



Vrcholem skandinávského měsíce pak bude hostování jednoho z největších novocirkusových souborů v Evropě. Slavný Cirkus Cirkör svůj nejnovější projekt Under představí pražskému publiku pouze dvakrát. Příběh o touze zkrotit nezkrotné uvedou na Jatkách78 poprvé 26. října.



Trailer k novince souboru Cirkus Cirkör: