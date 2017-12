RECENZE: Ho ho ho s lahví rumu. Sia bere vánoční svátky s humorem

Pokud na poslední chvíli sháníte novinku, kterou byste si chtěli pouštět při rozbalování dárků, vánoční deska australské zpěvačky, která si říká Sia, by tu službu mohla udělat. Obzvlášť pokud tisíckrát omletým koledám úplně neholdujete.



Ale pozor, album Everyday Is Christmas skutečně nebude pro každého, nečekejte Rolničky ani 101. verzi White Christmas, která bude k nerozeznání od těch předchozích. Sia a její osvědčený producent Greg Kurstin dali dohromady desítku originálních písní ve střihu tradičního popu.

Titulní skladba, která přijde až před koncem nahrávky, je podmanivou baladou, k níž kdyby se přidalo trochu zkreslených kytar, z fleku by se uplatnila v repertoárech nejedné rockové kapely. Sia ji podmalovává svým jedinečným hlasem.



Everyday is Christmas Sia Hodnocení­: 70 %

Desku potom uzavírá až příliš snová skladba Underneath The Christmas Lights, ale větší část alba naštěstí tvoří zábavné kousky. Ať už je to úvodní rozeskákaná skladba Santa’s Coming for Us nebo vyloženě humorný kousek Ho Ho Ho, v němž nechává donést lahve rumu, bourbonu, prostě alkoholu a přidává chytlavé santovské „ho ho ho“.

Asi nejvíc se obecné představě o vánočním songu blíží píseň Candy Cane Lane, ale i tady si zpěvačka drží solidní úroveň a nesklouzává do otřepaných klišé, hudebních ani textových. Hloubavější povahy zaujme dvojice skladeb Snowman a Snowflake.

Nahrávka vznikla během dvou týdnů v květnu ve třech různých amerických studiích a Sia s Kurstinem přiznávají, že se u toho dost nasmáli. Dá se předpokládat, že kus veselí přenesou i na posluchače, kteří nepotřebují, aby na plotně voněla purpura a dokážou si Vánoce užít takříkajíc „na pohodu“.