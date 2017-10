GLOSA: Shopaholic Nicol zkouší dráhu zpěvačky, zatím je na ní Ztracená

Dobrá zpráva je, že youtubeři konečně zjišťují, k čemu tuhle stránku využíváme my, důchodci nad třicet - převážně k pouštění hudby. Teď nezbývá než počkat, jestli si Nicol vezme ještě další ponaučení.

Totiž, že pěvecký talent je podmínkou sice nutnou, ale nikoliv dostačující. Dokonce jsou většinou cennější hudebníci, kteří zpívají spíš svérázně, než dobře, ale mají dobré písničky. Singl Ztracená takovou kvalitou bohužel neoplývá. Příliš fádní skladba, produkcí dovedená do tvaru, který se snaží být moderní baladou, ale zaujme jen těžko.

Text disponuje rýmy jako „čekám mat / prohrávat“, „cítím chlad, co mi nedá spát“, případně „proč se ztrácím a znovu odmítám, co se mi vrací, doteď si vyčítám“ v refrénu, který by měl být nejnosnější pasáží skladby. To je o stupínek výš než neználkovské kytka-lopata, ale posluchačům nad dvacet se u toho musí kroutit ponožky.

Nicol docela umí zpívat. Druhá Adele nebo Anastacia z ní nejspíš nebude, ale to by samozřejmě nevadilo. Ale vypustit do světa s velkou slávou poněkud mdlou a nudnou písničku, není nejlepší krok.

Zároveň je potřeba uznat, že singl doprovází po výtvarné stránce docela povedený, i když taky spíš neobjevný videoklip. A možná to dnešní generaci youtuberů stačí.