Deset písní je Xindlovi X málo. Dává čtrnáct a plánuje největší turné

Na ní poprvé hraje obměněná kapela a Xindl X si tu taky vyzkoušel práci s více producenty. Devět písní vzniklo ve studiu, ale v podstatě jako ve zkušebně s celou kapelou a pod taktovkou baskytaristy Radima Genčeva. „To mě bavilo, ale potřeboval jsem to vyvážit dejme tomu elektroničtější náladou, které jsem docílil s Daliborem v Byznysu, Dřevě a Alence,“ říká Xindl X.



Písničku ZZZ napsanou spolu s kapelou Jananas produkoval Jonathan Owusu-Yianomah z Londýna, skladbu Pouze jednou Holanďan Jens East. „Lákalo mě to, dneska se to tak přece dělá. Vlastně bych byl nejradši, kdyby k těm devíti věcem s kapelou bylo dalších devět v takovém stylu. Půl na půl živá hudba a elektronika. Ale už by to byla délkou super deluxe verze. A hlavně bychom to nestihli do konce roku,“ připouští.



Zmíněná skladba Pouze jednou je asi nejvíc mimo běžnou škatulku, v níž Xindla X posluchači vnímají. „Je to asi nejtanečnější věc, jakou jsem kdy udělal. Proto tam Jense uvádím i jako účinkujícího, ač je to producent nebo DJ. Ale dal tomu úplně jiný ‚ksicht‘, než kdybych tu píseň hrál s kytarou,“ vysvětluje.

Taky si tu písničkář vyzkoušel psát skladby od začátku v kolektivu. „Dřív jsem měl hotovou věc a třeba Mirka Miškechová k tomu napsala svůj kus textu. Ale u Pouze jednou i ZZZ jsme se sešli v jedné místnosti s tím, že jsme neměli nic – a večer jsme odcházeli s hotovou písničkou,“ dodává Xindl X. „S Jananas se kamarádím roky a moc nás to bavilo. Nakonec jsme napsali texty i pro další zpěváky.“

Ve finále se na nahrávku vešlo čtrnáct skladeb, což je i tak dost. „Deset písní, jako jsme měli dřív, mi připadá málo, Ed Sheeran jich má na posledním albu snad sedmnáct. Původně jsme chtěli vydat výběrovou desku, ale otevřela se tvůrčí stavidla a nakonec nám přišlo líto nedat všechno právě na Sexy Exity,“ popisuje Xindl X.

Od půlky listopadu do Vánoc desku podpoří turné, prý dosud Xindlovo největší. A ke čtyřicátinám, které oslaví příští rok v srpnu, si chce nadělit koncert v pražském Foru Karlín: „Ale bude to až v listopadu. Dělat takovou akci uprostřed festivalové sezony by byla blbost.“