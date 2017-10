Už nechci na jevišti umírat, říká Lucie Bílá. Vybrala si Sestru v akci

Lucie Bílá dostala před časem od pražského Hudebního divadla Karlín výsadu vybrat si kus, který by se jí líbil a ve kterém by se jí hezky hrálo. „Jsem v branži spoustu let, tak mám tuhle možnost a hrozně si ji vychutnávám. I díky tomu jsem tomuto divadlu věrná, když si mě tak hýčkají,“ popisuje zpěvačka.

Rozhodla se pro muzikálovou Sestru v akci. „Jezdili jsme po světě a hledali kus, který bude veselý. Nechce se mi na jevišti umírat, to jsem dělala snad dvacet let a už mě to nebaví,“ směje se. I proto se rozhodla pro muzikál připravený podle úspěšné filmové komedie, ve které zářila Whoopi Goldbergová.

„Mám pocit, že to je napsané pro mě, že si tam zablbnu a je to skvělé i hudebně,“ nešetří Bílá chválou nad komediální rolí barové zpěvačky Deloris, kterou jako korunního svědka ukryjí mezi řádové sestry. „Adam Novák text krásně přeložil. Všechno to pozlátko, kdo by se ho vzdal, ale co zůstává, když zhasne sál? To je písnička o mně,“ vysvětluje.

„Samozřejmě miluji svoje povolání, ale někdy, když odejdu domů a dám kytky do váz, tak to není tak rozchechtané a krásné, jak si to lidi představují na jevišti, kde stojím v nádherných šatech,“ zamýšlí se.

Pro Bílou je Sestra v akci srdcovou záležitostí, přípravě zasvětila celé léto a dokonce se rozhodla, že ji bude hrát bez alternace. „Pokud bych měla představení, kde jsem alternovaná, byla by to jen práce,“ popisuje. Markéta Procházková tak bude nachystaná pouze pro případ, že by Bílá náhle ochořela.

Řádové sestry na generálce

„Deloris nesleze z jeviště, bylo těžké se tím prokousat. Navíc jsou v muzikálu písničky, které trvají i osm minut, třeba když učím jeptišky zpívat. Ale tu dřinu asi pozná jen ten, co se tomu věnuje profesně – divák ucítí lehkost a bude mít velký zážitek,“ slibuje Bílá a připouští, že Sestra v akci je její nejtěžší rolí. Dá se prý srovnat jen s postavou Boženy Němcové.

„To byla také jedna z nejtěžších a nejhlubších úloh. Hráli jsme ji asi rok a to už bych asi nechtěla opakovat. Začínali jsme smrtí Boženy, první půlka končila smrtí jejího syna a já měla depresi ještě dva dny poté, co jsem to hrála,“ vzpomíná. „Šlo o jednu z největších věcí, co jsem kdy dělala, herecky jsem se tam vyřádila, ale lidé odcházeli a neměli asi moc hezký pocit.“

Sestra v akci působí veseleji, legraci z církve si však nedělá. „Na veřejné generálce se byly podívat řádové sestry, dlouze jsem s nimi mluvila a není tam prý nic přes čáru. Naopak muzikál sbližuje svět víry se světem těch, kteří k ní mají daleko,“ upozorňuje Bílá, která do představení věnovala svoje modlitební knížky a růžence. „Navíc jsem jako první na představení pozvala své kamarády kněze a faráře. Je to role, která je fakt moje a neskutečně mě baví,“ uzavírá.

Vedle Bílé se v muzikálu v režii Antonína Procházky objeví třeba Iva Pazderková, Václav Vydra, Martin Písařík či Václav Noid Bárta.