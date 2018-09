Seriál zve do krematoria v Boru, jméno si půjčil z legendární Nemocnice

Námět seriálu je od Petra Čtvrtníčka. Máme čekat hodně černý humor?

Já sám ještě výsledek neviděl, ale myslím, že ano. Je to seriál z krematoria a smrt, která je tam samozřejmě všudypřítomná, bude pojatá zábavně.

Koho hrajete?

Já hraju obřadníka. To znamená, že přednáším smuteční řeč a dávám dohromady celý koncept pohřbu, řekněme, po umělecké stránce. Doufám, že ta role má slušný komediální potenciál.

Seriál podle vlastního scénáře režíruje Tomáš Hodan, scenárista Kanceláře Blaník, spolu s vámi v seriálu kromě Čtvrtníčka hraje i Dana Batulková nebo Ladislav Županič. Jak se vám pracovalo v tak hvězdném týmu?

Bylo to vynikající a byl jsem hrozně šťastný, že tam byli samí příjemní lidé. Což teda zní banálně, ale prostě máte radost, když se vše děje, jak má, a můžete se soustředit na samotnou práci.

Seriálové krematorium je umístěné v Boru a v anotaci je zmiňovaná ještě další obec – Týniště. Jsou to všechno narážky na legendární Nemocnici na kraji města?

Je to tak. Ty názvy samozřejmě pocházejí z Nemocnice a v našem případě jsou to jména dvou konkurenčních krematorií.

Co na podzim chystáte s kapelou Květy?

Máme takový velký projekt. Rozhodli jsme se, že každý z kapely napíše jeden program v jiném žánru, než jsme doteď hráli. V prosinci nás čeká turné, kde první polovinu budeme hrát country, což jsem napsal já, a druhá budou elektro písničky z pera našeho bubeníka Aleše Pilgra. Protočíme nástroje, přizveme i hosty. A v rámci přídavků zazní normálně písně Květů. Plus pod stromeček vyjdou dvě desky – jak country, tak to elektro.

Tak to máte asi plné ruce práce...

A navíc jsem nakonec dostal na starost i hudbu k tomu seriálu Světlu vstříc.

U komedie je důležité časování a udržení nějaké atmosféry. Je těžké k tomu vytvářet muziku?

Nevím. Teď jsme uprostřed toho procesu, tak doufám, že to půjde. Ale vždy záleží na tom, abych sladil představu svoji a režisérovu. Dělal jsem hudbu pro divadlo, film, pravidelně pro rozhlas, takže trochu tuším, jak to zkusit.