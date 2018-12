„Cikáni nechodí do práce dřív, než musí.“ Seriál Most! hlásí ostrý tón

Nicméně vysílat se má až jako druhý večerní pořad a hlavně hrubší slovník podle tvůrců zcela přirozeně patří k životu ve městě, „kde se bílí bojí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci Litvíňáků a všichni samoty“.

Kreativní producent Michael Reitler je na Most! hrdý ze dvou důvodů. „Jednak nepřišel jako hotový nápad zvenčí, sami jsme vznik projektu podobného typu iniciovali, jednak si je ČT od počátku vědoma jeho mimořádnosti a za ostřejším humorem si stojí,“ tvrdí Reitler.

Tvůrci novinky, režisér Jan Prušinovský a scenárista Petr Kolečko, se potkali již u titulů Okresní přebor, Čtvrtá hvězda či u Trpaslíka, ve kterém zazářil herec Martin Hofmann. A právě jemu patří v Mostu, ve městě, kde se sny nikdy neplní, hlavní role totálního ztroskotance.

Právě ho vyhodili z práce, odpojili mu elektřinu, zhroutila se mu záchodová mísa, dluží peníze rabiátovi, jeho exmanželka si vzala Němce, dospívající syn ho nebere vážně. Nadto hned v první epizodě bude ještě hůř.

Hrdina totiž přijme pozvání do televizního pořadu Pošta pro tebe, ve kterém se obnovují dávné vazby. A v přímém přenosu náhle stojí tváří v tvář rodinné minulosti: člověku, kterého nechtěl už nikdy vidět a jehož nová podoba vyrazí dech nejen jemu, ale i rodákům u obrazovky.

„Namachrovaný slon v porcelánu“, jak hrdinovi přezdívá režisér, se sice chová jako rasista a homofob, ovšem jen podle norem pražské kavárny. „To je pravda,“ potvrzují tu sami Romové jeho výrok, že „cikáni nechodí do práce dřív, než musí“; ostatně od jednoho z nich si půjčí oblek i peníze. „Je trochu debil, takže by to mohla být postava dost oblíbená,“ věští představitel hlavní postavy Martin Hofmann.

Stejně běžně přijímá německý muž hrdinovy bývalé ženy pozdrav „Sieg Heil“, zcela samozřejmě se tu vyskytují falešné řidičské průkazy i místní „Jamie Oliver“ kuchtící z domácích mazlíčků. „Samozřejmě to není každodenní mostecká realita, tak jako v Midsomeru se každý den nevraždí,“ zdůrazňuje Prušinovský nutnou míru nadsázky.

Výbušný Most!, ve kterém dále hrají Erika Stárková, Jitka Čvančarová, Leoš Noha, Jan Cina, Jiří Schmitzer či Taťjana Madvecká, je podle režisérova mínění „úplně klasická maloměstská tragikomedie“. Zbytek napoví slogan seriálu „Mají se rádi, ale ještě o tom nevědí“.