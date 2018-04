Proč jsou Češi nejlepší publikum? Prozradí šéfdirigent Byčkov Za scénou

Ruský dirigent, který v mládí emigroval do USA, přijel poprvé do Česka v roce 1990 a rovnou si vyzkoušel práci s Českou filharmonií. Nyní se do Prahy vrací, aby převzal post po Jiřím Bělohlávkovi, který zemřel loni v květnu.

Jedna z nejvýraznějších změn, která s Byčkovovou první sezonou přijde, je projekt nové hudby. Ten má ambici představit díla autorů z Česka i ciziny, kteří je napíšou na objednávku České filharmonie. Jsou mezi nimi Jiří Teml, Miloš Orson Štědroň nebo Miroslav Srnka.

Společně s orchestrem se Semjon Byčkov vydá na několik zahraničních cest. V plánu jsou koncerty v sousedním Německu či Rakousku, ale také v newyorské Carnegie Hall a washingtonském Kennedyho centru.

