Dojal mne zármutek hudebníků, říká nový šéf filharmonie Semjon Byčkov

Za svůj hlavní úkol nyní považuje zachovat jedinečnost tělesa. „V době, kdy se orchestry ve světě dost unifikují, zachovala si Česká filharmonie svoji identitu. Je to unikátní poklad,“ zdůrazňuje.

Spolupracuje s ní od roku 2013, kdy zaskočil za nemocného Neeme Järviho. „Byl jsem tehdy zrovna na cestě z Moskvy do Paříže, když ke mně dorazila prosba, abych se zastavil v Praze,“ vzpomíná na okamžik, jenž se měl stát osudovým.



V týmu je i Hrůša a Netopil

Krátce nato totiž přišla nabídka od firmy Decca na natočení série Čajkovského skladeb. Byčkov shodou okolností pobýval v Praze i začátkem letošního června, když orchestr truchlil za Jiřího Bělohlávka. A třebaže po mnoha letech strávených v různých šéfovských funkcích už původně nechtěl nést odpovědnost za konkrétní instituci, změnil názor.

„Byl jsem hluboce pohnut důstojností a nefalšovaností zármutku. Pak za mnou přišla velká skupina hudebníků a požádala mne, abych se jich ujal. Řekl jsem si, kdo se umí tak upřímně loučit, umí stejně vřele přijmout někoho nového. A položil jsem si otázku, zda chci ještě jednou změnit svůj život. Odpověděl jsem si, že ano,“ přibližuje své úvahy.

Byčkov v polovině sedmdesátých let emigroval ze Sovětského svazu do USA. V minulosti vedl například Národní operu Paříž nebo Semperovu operu v Drážďanech. Postu šéfa České filharmonie se ujal prozatím na pět let. Nový tvůrčí tým doplní ještě dva mladí čeští dirigenti Jakub Hrůša a Tomáš Netopil, kteří zaujmou pozice hlavních hostujících dirigentů.