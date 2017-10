RECENZE: Scorpions mávali po světě německou vlajkou v pozitivním smyslu

Půldruhé hodiny dlouhý snímek má tradiční nastavení. Zčásti sleduje kapelu na soudobém turné se vším, co k tomu patří – narvané haly, luxusní hotely, publikum všech národností a barev a kapela snažící se naučit pozdrav v místním jazyce. To vše je proloženo dobovými záběry a vzpomínkami hudebníků na vlastní historii. Na kapelu z Hannoveru, kterou diskvalifikovali ze soutěže, protože hrála moc nahlas, na partu mladých Němců, co se snažila zbavit svého němectví, a tak začala zpívat anglicky, nebo na muzikanty, kteří tak moc toužili po návratu bývalého kytaristy, že si pro něj zaletěli vrtulníkem.

„Byli jsme jednou z prvních kapel, které hrály všude, kde byla zásuvka,“ vzpomíná kytarista Rudolf Schenker na první vystupování v Asii. „Pro nás to, ve smyslu tehdejších standardů, bylo jako hraní na Měsíci,“ dodává.

Vzpomínky na Leningrad

Sen o mezinárodní kapele se Scorpions splnil. Až do té míry, že jejich dlouholetý bubeník byl Američan James Kottak a na basu s nimi hraje Paweł Mąciwoda z Polska. „Občas si myslíte, že vás pomlouvají, ale ve skutečnosti se baví o něčem jiném,“ říká Mąciwoda na konto Schenkera a zpěváka Klause Meineho.

Co se týká retrospektivních záběrů, za zmínku stojí třeba zájezd Scorpions do Leningradu v roce 1988 a vzpomínky na nepříjemné celníky a „dvě roty vojáků, kteří čekali, jestli lidi nezačnou novou revoluci“. Zrovna v tuhle chvíli by film snesl víc dobových záběrů (dočkáme se až pozdějších ruských koncertů), ale už jsme prostřihem zase zpátky na rozlučkovém turné.

Scorpions Forever Německo, 2015, 100 min Režie: Katja von Garnier Scénář: Katja von Garnier Hrají: Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Wladimir Klitschko, Michail Sergejevič Gorbačov, Ralph Rieckermann (a.z.), Paul Stanley, Rob Steinberg Hodnocení­: 65 %

Celkově je snímek Scorpions Forever spíše poctou kapele. A víc si jej užije skalní fanoušek skrze perličky a historky než zájemce dychtivý po záplavě informací. Je to dokument sice zábavný, ale nijak zvlášť objevný.

Ale co už. Sledujeme kapelu, která „mávala německou vlajkou po světě v pozitivním smyslu“. A to je docela úspěch.