Prostě tančí a baví se. Scooter u nás své čtvrtstoletí oslaví dvakrát

Nemusíte být zrovna fanouškem ducavých tónů první poloviny 90. let či někým, kdo v pubertě poctivě každou neděli sledoval hitparádu Eso s Terezou Pergnerovou, a přesto jej budete znát. Vysoký platinový blonďák s trochu vyšinutým pohledem H. P. Baxxter je už čtvrt století frontmanem německé kapely Scooter.

Právě jeho tvář je spojena s kolovrátkovými halekačkami z diskoték. Fire, How Much Is the Fish? či The Age of Love. Ale také balada Break It Up či cover verze Rebel Yell.

Scooter slaví pětadvacet let aktivní kariéry na speciálním turné nazvaném 100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked, které má hned dvě zastávky u nás. Tou první bude dnešní koncert v pražském Foru Karlín, druhou pak jarní vystoupení v Ostravě. „Naši skvělí čeští fanoušci mohou očekávat ty největší hity z naší historie,“ slibuje H. P. Baxxter.

Kapela, která za roky prošla tolika personálními obměnami, že jediným původním členem zůstává Baxxter, vydala už loni kompilační album, které nese stejný název jako turné.

„Neplánovali jsme vydat historickou antologii, ale kompilaci, která prostě ukáže 25 let s muzikou pro radost,“ říká frontman o třídiskovém albu, kde jsou hity kapely naskládány bez jakékoli chronologie. „Myslím, že většina našich fanoušků neanalyzuje během koncertu, ze které éry nebo alba je tato nebo příští písnička. Prostě tančí, baví se a radují se z hudby,“ komentuje to Baxxter a potvrzuje tak, že smyslem tvorby Scooteru byla odjakživa především silná nadsázka a zábava pro jeho členy i fanoušky.

„Jsem velmi rád, že už máme vlastně tři generace fanoušků, zejména v Německu, u vás i v dalších zemích. Naši staří fanoušci zůstávají a jejich děti přicházejí,“ reaguje na otázku, jak se za éru kapely proměnilo publikum.

Nekonečná inspirace

Scooter je spojován s mnoha tanečními styly, ale vždy spíše klouzal po jejich popovém povrchu. Přesto nedávno vydaný single In Rave We Trust (Věříme v rave) odkazuje, ke které taneční škatulce se Scooter hlásí. „Ano, opravdu věříme v rave, ale i v další styly. A jestli je nějaký, který bychom rádi ve své hudbě ještě použili? To nevím, prostě to necháváme na inspiraci,“ odpovídá neurčitě Baxxter.

Vzhledem k tomu, že kapela celých pětadvacet let vydává nové album téměř každé dva roky, inspirace zatím zjevně nedošla. „Věci se vyvíjejí a my také. Nemyslím, že je to dnes těžší než dřív. Prostě miluji hudbu,“ říká Baxxter.