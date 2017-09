RECENZE: Unáší dívky a tetuje jim křídla. Sběratel motýlů není tak zázračný

Hororový román Sběratel motýlů, kterému se dostalo překladu už do 21 jazyků, vydává nakladatelství XYZ. Autorka v něm poměrně jednoduchým jazykem, za pomoci nepříliš náročných výrazových prostředků otevírá příběh, který bilancuje na pomezí sci-fi a thrilleru, nebo – jak navrhuje nakladatel – hororu.

Jádro příběhu spočívá ve zvrácené úchylce hlavního padoucha, jinak zvaného Zahradník, který doslova sbírá mladé dívky. Třeba tak jako jiní sbírají cenné motýly, motorky nebo archiválie. Zahradník dívky unáší, aby jim už v zajetí na záda vytetoval motýlí křídla a později je znásilnil. Všechny své úlovky skrývá v opečovávané, avšak izolované Zahradě, odkud není úniku. To všechno praskne a FBI musí vyšetřit, co byl Zahradník zač a proč se rozhodl páchat právě takto ohavné zločiny.

Žánr trochu pokulhává

Odpovědi jim má poskytnout jedna z unesených, která však na rozdíl od ostatních dívek nevykazuje typické znaky oběti trestného činu, a už rozhodně ne takto násilného. Alespoň pokud jd e o mentální a psychickou stránku věci. S agenty při výsleších, které rámují vyprávění, jedná s rozmyslem, možná až s vypočítavostí, a výpovědi dávkuje čistě podle svého rozhodnutí. Navíc k ní, jak čtenář brzy zjišťuje, ostatní dívky z neznámého důvodu vzhlížejí.

Sběratel motýlů Dot Hutchisonová přeložila Olga Neumanová nakladatelství XYZ, 2017, 347 stran Hodnocení­: 65 %

Sběratel motýlů, ačkoliv vychází v nakladatelství XYZ, by se lépe hodil do portfolia nakladatelství zaměřených na young adults, tedy mladé dospělé. Spíše než čistě hororovým a detektivním příběhům se totiž kniha Hutchisonové podobá právě produkci těchto nakladatelství a tomu, co jejich cílová skupina v současné době ráda čte. Je jasné, že se teprve ukáže, jak velký úspěch Sběratel motýlů v Česku zaznamená.

Ve Spojených státech amerických už v květnu vyšlo jeho pokračování. Ságu se tam rozhodli pojmenovat Collector (česky Sběratel). Druhá část se prodává pod titulem Roses of May. Na děj Sběratele motýlů údajně přímo nenavazuje, ale čtenář se znovu setkává s některými známými postavami. Kdy by mohla kniha vyjít u nás, je prozatím předčasné předpovídat. Tajemné zločiny spojené s mladými dívkami většinou na čtenáře zabírají.