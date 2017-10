Ty seš chlap! Rushdie ve Frankfurtu vzpomínal na setkání s Trumpem

Autor britsko-indického původu přijel do Frankfurtu představit svůj nový román The Golden House. Do hloubky v něm zkoumá americkou společnost a hlavně krizi její národní identity. Řeč na Donalda Trumpa tak zákonitě musela přijít. Navíc když jedna z důležitých postav knihy současného amerického prezidenta silně připomíná.

I když někdo mohl šéfredaktorovi Spiegelu Klausi Brinkbäumerovi před rozhovorem připomenout, že tak mnohovrstevnaté osobnosti, jakou Salman Rushdie bezesporu je, se dá ptát i na jiné záležitosti.

„Trump je jen následkem, není příčinou,“ podotkl Rushdie. Přítomné také upozornil, že voliči a příznivci amerického prezidenta jen tak neopustí, protože z jejich pohledu podniká přesně ty kroky, které ve své kampani avizoval. „Donald Trump má neskutečnou dovednost ničit věci. Buďme vděční, že není ještě schopnější, protože pak by to byl teprve problém,“ zavtipkoval.

S návštěvníky se Rushdie podělil také o vzpomínku na setkání s Trumpem. Viděli se celkem dvakrát, jednou na koncertě a poté ještě o několik let později. „Ukázal na mě tehdy a řekl: Ty seš chlap! Chvíli jsem nevěděl, na koho mluví, a otočil se,“ vzpomíná Rushdie. „Pak jsem pochopil, ukázal na něj a zakřičel: To ty seš chlap! A to se mu očividně líbilo,“ dodává.

Rasové nepokoje posledních měsíců vidí Rushdie jako důsledek osmiletého vládnutí Baracka Obamy. „Projevují se lidé, kteří se ani teď nemohou vyrovnat s tím, že v čele jejich státu stál osm let člověk černé pleti,“ podotkl.

Míchá Gatsbyho i Kmotra

Románu Golden House se zatím dostává pozitivního přijetí. Kritici jej přirovnávají k Velkému Gatsbymu, Kmotrovi i Ohňostroji marnosti od Toma Wolfa. „Takové srovnání se mi samozřejmě líbí,“ usmíval se Rushdie. „Když člověk začne psát knihu, dříve či později si bude připadat naprosto hloupě, protože je to tak hrozně těžké,“ upozornil na složitý tvůrčí proces čtenáře.

Nakonec se však dostaví i radost. Miliony prodaných knih a mnohá ocenění jsou toho důkazem. Na otázku, proč jeho postavy tak často umírají, odpověděl pobaveně: „Asi rád zabíjím lidi… Ale ve skutečnosti je to tak, že je podle mě lidský příběh opravdu ukončen jen smrtí.“

Překvapující pro mnohé návštěvníky bylo, jak jednoduše se dalo k Rushdiemu dostat. Od chvíle, kdy na něj v roce 1989 vydal íránský vůdce fatvu, už sice uplynulo mnoho let, v očích muslimů však Rushdie stále zůstává nenáviděným spisovatelem. Takže si právem vysloužil ochranku, která však jeho fanouškům nijak nebránila v osobním styku. Autor sám jen tak posedával s přáteli na jedné z laviček, které lemují areál veletrhu. To by Dan Brown asi neudělal.