Žádný kalkul, ty písně rádia nezahrají, tvrdí Rybičky 48 o nové desce

„Původně to měla být klasická bestofka, takže deset písní za poslední roky a jeden nový singl navíc. Jenže nám to přišlo málo. Takže jsme se vykašlali na to, co tomu řeknou rádia, a každý donesl vlastní píseň a třeba si ji i odzpíval. Je to deska spíš pro nás než pro lidi,“ tvrdí zpěvák Kuba Ryba.

A je fakt, že jde o pestrou nahrávku. Lolita trochu připomíná hudbu Vypsané fixy, i když Ryba se smíchem dodává, že tam v podstatě zkopíroval americké Mötley Crüe. Budíček pro Barnabáše je vyloženě dětská písnička, ostatně bubeník Ondra Štorek ji napsal pro svého malého syna. U skladby Na první dojem lze jen těžko zapřít inspiraci písní Neděkujem, vypadněte kapely Wanastowi Vjecy. A Retro vadžajna jsou bez diskuse Horkýže Slíže.

„Název desky to říká jasně. Prostě se osvědčilo, že když to na pódiu baví nás, tak to většinou přeneseme na lidi a baví je to taky,“ říká kytarista Petr Lebeda.

Rybičky u desky Pořád nás to baví stále opakují, že nekalkulují. Přitom posluchač asi nemá dojem, že by jejich standardní tvorba byla výsledkem kalkulu. „Ano, snažíme se hrát pro radost tak nějak celkově, ale některé blbosti by nám zlomily vaz. Když zpíváme – Je léto kámo a já všechno v Peytchi mám, tak každý ví, co tam mělo být, ale kdyby to tak zůstalo, nebudou nám písničku hrát rádia. A nad tím přemýšlíme,“ říká Ryba. „První verze písniček bych někdy ani před mámou nezazpíval,“ dodává.

U svých „šuplíkovek“ se ovšem kapela prakticky neomezovala. Například v Lolitě opěvuje snad až příliš mladé dívky a zároveň v Retro vadžajně vzývá zralé ženy. „Tak tady to zrovna kalkul byl, ale z obrovské legrace. Když jsem napsal Retro vadžajnu, věděl jsem, že text se ne každému bude zamlouvat. Takže jsem logicky musel udělat i druhou verzi, že mladé holky jsou super,“ směje se Ryba.

Za zmínku stojí i v podstatě protestsong Na první dojem. „Vždycky jsem se snažil politiku držet mimo kapelu. Teď už si myslím, že bylo namístě se ozvat, zas tak ostrá slova tam nejsou. Ale snažil jsem se napsat text tak, aby si ho lidi mohli vztáhnout i na politika, který zrovna mně třeba nevadí. Snažím se lidi nabádat, aby si přestali stěžovat, ale o věci se zajímali a občansky se angažovali,“ říká Ryba.

Kapela v pátek v Liberci odstartuje turné, jež obsáhne i narozeninový koncert 22. listopadu ve Velkém sále pražské Lucerny a 15. prosince křest desky v brněnské hale Vodova. „Bude to náš největší koncert. Loni se do Fora Karlín vešly čtyři tisíce lidí, tady by jich mělo být o pět set víc,“ avizuje Lebeda.

Rybičky chtějí i koncertně růst raději postupně. „Letos jsme měli poprvé v životě pět měsíců pauzu, potom jsme odehráli dva klubové koncerty pro pět set lidí. Další byl už majáles s obřím pódiem, kde jsme měli najednou pocit, že tam snad ani nepatříme,“ vzpomíná Ryba.