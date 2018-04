VIDEO: Rybičky 48 vyučují čenglištinu a rekapitulují cestu do Ameriky

Kapela během přestávky navštívila Spojené státy a kromě zážitků z cest tu nasbírala i materiál pro nový klip. „Viděli jsme spoustu věcí a záběrů máme na celovečerní film. Cestu do Ameriky jsme pojali jako stmelovačku před nabitou festivalovou sezonou,“ říká kytarista Petr Lebeda.

Klip vznikal postupně ve třech státech, a to v Kalifornii, Nevadě a Arizoně. „Většina kapel, které máme rádi, je z Kalifornie. Blink 182, Mötley Crue, Green Day, Offspring, Guns’n’Roses a mnoho dalších. Byli jsme v legendárních klubech Whisky Go Go, Rainbow nebo Roxy, kde se psaly dějiny rokenrolu. Na místech, kde měly první koncerty Metallica, Kiss, Aerosmith, nebo v klubu, nad kterým bydlel Lemmy z Motörhead. Chtěli jsme nasát místní atmosféru,“ dodává zpěvák Kuba Ryba. „V klipu se objeví záběry z míst jako jsou Los Angeles, Hollywood, Venice Beach, Santa Monica, z Nevady jsme si pak nemohli nechat ujít Las Vegas, Hooverovu přehradu a z Arizony Route 66 a Grand Canyon.“

Letošní festivalovou sezonu odstartují Rybičky 48 jako hlavní tahák majálesů v Praze, Brně, Hradci Králové, Pardubicích a Plzni, pro které si kapela připravila speciální show 115 let rokenrolu.

„Koncertní vizuál pro letošní show jsme vytvořili podle klipu a cesty do Států. V klipu najdete i první lekci čenglištiny a odpověď na otázku, proč nebudeme nikdy zpívat anglicky a zůstaneme i nadále u naší milované češtiny,“ říká Ryba.